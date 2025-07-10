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Adıyaman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, hakkındaki soruşturma nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

5 Temmuz Cumartesi gözaltına alınan Tutdere hakkında 8 Temmuz Salı günü ev hapsi kararı verilmişti.

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Etiketler abdurrahman tutdere Adıyaman adıyaman belediye başkanı Görevden Uzaklaştırma
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