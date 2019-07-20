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  3. 20 Temmuz 2019 11:41

Adli tatil başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Tatil 31 Ağustos'ta sona erecek ve tatil süresince sadece acil ve tutuklusu olan davalara bakılacak.

Adli tatil başladı
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Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. 

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca 'yürütmenin durdurulması' taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

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