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Adli Tıp Kurumu'ndan Murat Çalık için beklenen açıklama geldi

Adli Tıp Kurumu'ndan Murat Çalık için beklenen açıklama geldi
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Adli Tıp Kurumu'ndan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporuna ilişkin yaptığı açıklamasında "Lösemi 26 yıldır tekrar etmedi, lenfoma bulgusu yok, kemik iliği biyopsisi yetersiz" ifadeleri yer aldı.

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık raporunun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi. Ancak, raporda yer alan bulguların kesin tanı için yetersiz olduğu ve Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği vurgulandı.

Adli Tıp Kurumu’nun açıklamasına göre, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Dosyada, lösemiyle ilgili güncel patoloji raporu veya tedavi belgesi bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, Çalık’ın lenf kanseri (lenfoma) teşhisiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak önce Silivri Cezaevi’ne, ardından İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti. Cezaevi koşullarında 18-21 kilo kaybettiği belirtilen Çalık, daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü.

Haziran ve Temmuz aylarında sağlık sorunları nedeniyle birden fazla kez hastaneye kaldırılan Çalık, 24 Haziran’da boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye, 10 Temmuz’da ise kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyoya alınmıştı. İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hazırladığı sağlık raporunda, Çalık’ın lösemi nüksü açısından yüksek riskli olduğu ve cezaevi koşullarının sağlık durumunu kötüleştirebileceği belirtilerek, cezasının konutta infaz edilmesi önerilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu, 18 Temmuz’da tüm tetkiklerin yeniden yapılmasına karar vermişti.

 

 

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