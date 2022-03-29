  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon

Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon

Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon

Adnan Oktar davasında, tahliye edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın avukatlarının da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Oktar'ın avukatlarının ofislerinde savcılar nezaretinde arama yapıldı.

 İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını cezaevi dışındaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün maddi imkanlarını kontrol ettikleri, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek kişilere baskı kurdukları belirlendi.

Operasyon bugün sabah 08.00'de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyonda, İstanbul'da iki, Ankara'da bir avukatlık ofisi, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde arandı. 

Öte yandan Adnan Oktar davasında tahliye kararı verilen 61 sanık hakkında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği tutuklama kararıyla ilgili 52 kişiden 32'si yakalandı. İstanbul'da dışında oldukları belirlenen 9 sanık ile firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Etiketler adnan oktar avukat operasyon arama polis adnan hoca kedicikler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu iddia Ankara'yı sallar: Erdoğan ''selefi'' ile görüşecek!
Benzin istasyonları hakkında şok iddia! Zam üstüne zam yetmezmiş gibi...
Arif Verimli'den, Müge Anlı için şoke edecek sözler
Et ve Süt Kurumu'nun yeni Genel Müdürü'nün ilk vaadi bu oldu
Teşkilat dizisinde beklenmedik ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Altın hızlı düştü; dolar ve Euro baraja takıldı... İşte piyasalarda son durum
Süper Lig'e Acun Ilıcalı kancası! İşte Hull City'nin transfer listesindeki isimler
Ünlü ekonomist tehlikeyi ''Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak'' diyerek açıkladı
Ne para, ne altın ne de kripto para... Damat ile geline öyle bir şey taktılar ki..
Ebrar Karakurt tuvaletten paylaştı: ''Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar''