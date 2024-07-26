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AFAD açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem

AFAD açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem
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AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada saat 18.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 11.88 km olarak ifade edildi.

Etiketler Bingöl deprem Bingöl'de deprem
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