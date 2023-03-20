''AFAD, TSK'dan geç yardım istedi'' iddiası! İçişleri'nden ses kaydı ile yanıt geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, AFAD'ın 11 ilimizi yerle bir eden ve 49 binden fazla canı yitirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerden 36 saat sonra TSK’den yardım istediğini yazdı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise TSK'dan geç yardım istendiği iddiasına ses kaydı ile yanıt verdi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde TSK'nin depremden sonra arama kurtarma çalışmalarına neden hemen katılmadığı tartışmalara neden olmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, AFAD’ın TSK’den 36 saat sonra yardım istediğini ve Hava Kuvvetleri'nin yardımı 5 saat sonra ilettiğini yazdı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, AFAD'ın depremden TSK'dan geç yardım istediği iddiasına ses kaydı ile cevap verdi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın 'AFAD, depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istedi' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"AFAD, 35 saat 56 dakika sonra TSK’dan yardım istedi.

AFAD’tan 7 Şubat’ta saat 16.13’te TSK’ya geçilen ‘Hizmete Özel’ mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle deniyor:

“Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…”

AFAD’ın mesajı TSK tarafından hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına gönderildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi mesajı aldıktan beş saat 22 dakika sonra Muharip Hava Kuvvetleri, Hava Eğitim ve Hava Lojistik komutanlıklarına ‘Çok Acele’ şeklindeki öncelik derecesiyle mesaj geçti.

7 Şubat günü saat 21.35’te iletilen ‘Personel Görevlendirmesi’ konulu mesajda şöyle yazıyor:

“-Birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personelin planlanabileceği,

-İhtiyaç duyulması halinde lojistik komutanlığı tarafından personel intikalinin sağlanması amacıyla gerekli uçak/helikopter planlaması yapılabileceği,

-Planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması,

-Ana ast komutanlıklar ile ilgili valilikler ve AFAD arasında koordine yetkisi verildiği,

-Faaliyetlere ilişkin alınan tedbirler ile planlanacak personel listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bildirilmesi.”

Üç gün sonra mı gittiler?

Belgesiyle anlattığım üzere AFAD, depremin üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK’dan yardım istedi. Hava Kuvvetleri de mesaj ulaştıktan 5 saat 22 dakika sonra bağlı komutanlıklarını bilgilendirdi. Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı.

Toplamda en az 41 saat 18 dakika gecikildi.

Hava Kuvvetleri’nin mesajı, 7 Şubat’ta saat 21.35’te yollandığı için gereğini yapmak ertesi güne kaldı.

8 Şubat’ta bütün birliklere yayınlanan emirde, “Deprem felaketi sonrası yapılan çalışmalara uzman veya gönüllü olarak destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu” hatırlatılarak, şöyle deniyor:

“Bu kapsamda ilgi mesaj personele tebliğ edilerek, doğal afet bölgelerine gönüllü gidecek personel bilgileri ana ast komutanlıklar tarafından günlük olarak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına bildirilecek olup personelin yoklama kaydı ‘0079-Mazeret İzni (Doğal Afet) olarak bildirilecektir.”

Emrin kara ve deniz kuvvetlerinde görevli olan HKK personeline de tebliğ edilmesi, gönüllü gidecek olanların Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı’na bildirilmesi istendi.

İddia o ki bu emir 8 Şubat’ta saat 17 sularında personelin eline ulaştı. Dolayısıyla birçok uzman ve gönüllünün 9 Şubat’ta, depremin üçüncü günü bölgeye gittiği öne sürülüyor.

Hava Kuvvetleri’nin 10 ve 14 Şubat’taki emirlerinde, TSK’nın afet için hazırlığının olmadığı, Mehmetçiklerin plansız bir şekilde hareket ettiği anlaşılıyor."

İÇİŞLERİ'NDEN SES KAYDI İLE YANIT

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD yetkilisi ile albayın telefon görüşmesinin ses kaydını, Twitter'daki hesabından, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" notuyla paylaştı. Ses kaydında AFAD görevlisi şu ifadeleri kullandı:

"Albayım hayırlı sabahlar; AFAD Başkanlık Acil Durum Merkezi'nden arıyorum. Bilmiyorum size geldi mi; çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. 'Hatay tarafı' diye biz düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa; buradaki ekiplerimizi yönlendirmek için hava araçlarınızın görevlendirilmesi gerekiyor. Size zahmet ona göre bir çalışma yapabilir misiniz? Çünkü bayağı büyük bir olay, 7-8 tane hava haracı lazım bize."

Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap

… https://t.co/MIuWqmKaPu pic.twitter.com/dF9D2BiGll — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) March 20, 2023

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