Türkiye gündeminin bir numaralı konusu olan Afgan göçmenler için TBMM'ye verilen soru önergesinde "Afgan sığınmacılara da Türk vatandaşlığı verilecek mi?" diye soruldu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte başlayan göç dalgasını, Meclis gündemine taşıdı. Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği soru önergesinde şunları kaydetti:

Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanları artırması ile birlikte son dönemde Afganistan'dan Türkiye'ye yoğun bir göç dalgası başlamış, Afganlar hemen hemen her gün gruplar halinde ülkemize farklı noktalardan giriş yapmaktadır. İran, Afgan mültecilere Türkiye'ye geçiş için destek vermekte, kaçak geçişlere göz yummakta, TIR'lara doldurulan Afgan kaçak göçmenler ülkemizin farklı illerinde indirilmektedir.

Suriyeli sığınmacıların sorunları devam ederken ülkemizi her açıdan tehdit eden böyle bir uygulamaya neden onay verilmiştir? Ülkemizin sınır güvenliğinde zafiyet mi bulunuyor? Suriyelilere yapıldığı gibi Afganlara da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi düşünülmekte midir?