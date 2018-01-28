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  3. 28 Ocak 2018 18:02

Afrin'in batısındaki cephede harekete geçildi !

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarını yoğun ateş altına aldı.

Afrin'in batısındaki cephede harekete geçildi !
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Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor. Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.

Cinderes beldesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bölge olmasının yanı sıra Afrin’e uzanan düz vadi özelliği taşıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.



Gece saatlerinde hava ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile Afrin'in 5 beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 18 nokta örgütten kurtarıldı.TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

Burseya Dağı'ndan sonra bir köy daha ele geçirildiBurseya Dağı'ndan sonra bir köy daha ele geçirildi

AA

cephe , afrin
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