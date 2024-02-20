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Afyonkarahisar'da deprem

Afyonkarahisar'da deprem
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AFAD, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde saat 16.33'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 15.19 kilometre olarak ölçülürken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler Afyonkarahisar deprem AFAD son depremler listesi kandilli
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