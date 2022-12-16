Ahmet Hakan yine gereğini yaptı: ''Canları fena halde sıkkın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında "gereğini yapıyor" dediği Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasını ve kararın kesinleşmesi durumunda uygulamaya konacak olan siyasi yasak konusunda AK Partililerin karara üzüldüğünü savundu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve AK Part'nin "karara üzüldüğünü savundu.

Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu: Bütün oyun planı bozuldu. İlmek ilmek ördüğü stratejisi, bir yargı kararıyla yerle yeksan oldu. Tam yaklaşmıştı ki en uzağa düşüverdi. Yüzünden düşen bin parça. Çok üzgün. Çok öfkeli. AK Partililer: Karar çıktığı andan itibaren canları fena sıkkın. İmamoğlu’nun rakip olarak karşılarına çıkma ihtimalinden ziyade İmamoğlu’nun “mağdur rakip” olarak karşılarına çıkma ihtimaline içerliyorlar. Karara ateş püskürüyorlar. CHP Genel Merkezi: Her şeylerini Kılıçdaroğlu’na bağlamış olan CHP Genel Merkezi’nin önemli isimleri, yargı kararı karşısında ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler. “Dümeni İmamoğlu’na çevirebilir miyiz?” diye düşünüyorlar kara kara. Canan Kaftancıoğlu: Bir çekişme içindeydi İmamoğlu ile. Safını seçmiş, tavrını Kılıçdaroğlu’ndan yana koymuştu. Yargı kararından sonra ibrenin İmamoğlu’na dönmüş olmasına çok üzüldüğüne eminim."

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