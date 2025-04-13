  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti iktidarından AYM'nin KHK kararına by-pass!

AK Parti, AYM'nin iptal ettiği maddeleri yasa yasa teklifi yapıp TBMM'ye taşıdı

AK Parti, AYM'nin iptal ettiği maddeleri yasa yasa teklifi yapıp TBMM'ye taşıdı
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilen bazı maddeler, bu kez yasa teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Devlet Memurları Yasası’ndaki atama, sınav gibi çeşitli şartlara tabi olmadan kamuya atama yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurullarında çalışanlar ne sendika kurabilecek ne de sendikalara üye olabilecek.

“Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesi” gerekçesiyle Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Bu yasalarda düzenlenen konular ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenecek.

 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilecek.

Devlet memuru çalıştırılmayan kamu kurumlarında, 657 sayılı yasa ve diğer ilgili hükümlere bağlı olmaksızın, idari hizmet sözleşmesiyle personel alınabilecek. Bu kişiler iş kanununa tabi olacak.

Cumhuriyet

text-ad
Etiketler AYM anayasa mahkemesi ak parti yasa teklifi khk memur Kanun Hükmünde Kararname Harcırah Kanunu Taşıt Kanunu Devlet İhale Kanunu Kamu Konutları Kanunu Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri Cumhurbaşkanlığı makamı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları devlet denetleme kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O Ses Türkiye neden yayınlanmadı ? Kriz iddiası olay oldu O Ses Türkiye neden yayınlanmadı ? Kriz iddiası olay oldu Bazı illerimiz yazı yaşayacak, bazı illerimizde ise kar var! Bazı illerimiz yazı yaşayacak, bazı illerimizde ise kar var! Danla Biliç'e saldıran eski eski sevgilisi tutuklandı! Danla Biliç'e saldıran eski eski sevgilisi tutuklandı! İstanbul'da zincirleme kabus: Çok sayıda ölü ve yaralı var! İstanbul'da zincirleme kabus: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Beşiktaş'ın eski yöneticisinden canlı yayında şok ifadeler: ''Beşiktaş'ta adam öldürülecek!'' Beşiktaş'ın eski yöneticisinden canlı yayında şok ifadeler: ''Beşiktaş'ta adam öldürülecek!'' Çocuklara sosyal medya yasağında ailelere de kısıtlama geliyor! Çocuklara sosyal medya yasağında ailelere de kısıtlama geliyor! Siz altın aldığınızı saıyorsunuz ama aslında ''çöp'' alıyorsunuz! Siz altın aldığınızı saıyorsunuz ama aslında ''çöp'' alıyorsunuz! İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti Reyting canavarı Uzak Şehir dizisinde sürpriz veda... Reyting canavarı Uzak Şehir dizisinde sürpriz veda... Silivri'deki İBB tutuklularının cezaevleri ayrıldı! Silivri'deki İBB tutuklularının cezaevleri ayrıldı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ''muhafazakarlık'' kartını açtı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ''muhafazakarlık'' kartını açtı! Trump'tan ek gümrük vergisi çılgınlığında ''kısmi'' U dönüş! Trump'tan ek gümrük vergisi çılgınlığında ''kısmi'' U dönüş! Survivor 2025 kadınlar finalinde adaya veda eden isim belli oldu Survivor 2025 kadınlar finalinde adaya veda eden isim belli oldu İstanbul'da ''maddi geçimsizlik'' cinayeti: Bir kadın eşini öldürdü! İstanbul'da ''maddi geçimsizlik'' cinayeti: Bir kadın eşini öldürdü! Boşanma aşamasındaki bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından katledildi! Boşanma aşamasındaki bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından katledildi! Kızılcık Şerbeti'nde ''Pembe'' krizi: Evrim Alasya rest çekti Kızılcık Şerbeti'nde ''Pembe'' krizi: Evrim Alasya rest çekti Zafer Partisi Silivri'de buluşuyor Zafer Partisi Silivri'de buluşuyor