AK Parti, büyük Kudüs mitingi düzenleyecek

Gelecek ve Saadet Parti'nden sonra iktidar da Filistin için harekete geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı’nda “Büyük Kudüs Mitingi” düzenleyecek.

Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve HÜDA Par, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için 15 Ekim'de Maltepe meydanında düzenlenen 'Özgür Filistin Mitingi'nde bir araya geldi.

İKTİDARDAN DA MİTİNG ADIMI

İktidar kanadının Gelecek ve Saadet partilerinden sonra İsrail'in bombalamaya devam ettiği Filistin için miting düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu olmuştu. Merak edilen konuya AK Parti İstanbul İl Başkanlığı açıklık getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı’nda “Büyük Kudüs Mitingi” düzenleyecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı liderleri katılacak.

AK Parti’nin, Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü olan 29 Ekim’den bir gün önce 28 Ekim’de Büyük Kudüs Mitingi düzenleyecek. Miting için bu tarihin belirlenmesi ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal altında. Bize Hz. Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin, Sultan Abdulhamid’in emaneti olan Kudüs-ü Şerif kan ağlıyor. Çocuklarıyla, yaşlılarıyla, kadınlarıyla var oluş mücadelesi veren Gazze ve Filistin tek başına direniyor. Yürekleri Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif, Filistin, Gazze için çarpan kardeşlerimizi 15 Ekim Pazar günü “Özgür Filistin Mitingi” dolayısıyla Maltepe Meydanı’na bekliyoruz” ifadeleriyle 15 Ekim'de Türk halkını mitinge davet etmişti.