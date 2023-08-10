AK Parti Sözcüsü Çelik: Hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlanıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler, terörle mücadelede son durum, orman yangınları ve İskandinav ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan Hanımefendi BM'ye katılmıştı, 30 Mart 'Sıfır Atık Günü' olarak kabul edilmişti. 2035 yılında yüzde 65'e ulaşma hedefimiz Hanımefendi tarafından zikredildi. Sıfır Atık Projesi yeni aşamalara ulaşıyor. Bu sıfır atığın diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını görüyoruz. Hanımefendi'nin başlattığı inisiyatifin örnek hale gelmesi kıymetli bir misyonu sürdürmektedir.



"SEÇİM SONUÇLARINI KABULÜ AÇISINDAN BİZİM BİR SABIKAMIZ YOK"

Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu soruyorlardı: 'Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz?' Ben de, 'Seçim sonuçlarının kabulü açısından bizim bir sabıkamız yok, CHP'nin bir sabıkası var' demiştim. Bu sorunun sorulması gereken onlardır. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmekte zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Bu tablo 'İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiştir' noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ

1438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. İnsan hakları örgütlerinin bu anneleri ziyaret etmeleri gerekirdi. Halen bu derece duyarsızlık, çifte standardı göstermeye devam ediyorlar. Diyarbakır anneleri mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

İki tür mücadele yürütülmektedir. TSK, MİT, Emniyet ortak çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Türkiye'nin kara propagandalarla göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur.

ORMAN YANGINLARI VE İHA POLEMİĞİ

Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay konulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyeyle bu polemiğin yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.

KUR'ANI KERİM'E YÖNELİK ÇİRKİN SALDIRILAR

Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. BM 'suç' diye niteledi. İfade özgürlüğü adı altında din özgürlüğü tehdit altına alınmaya başlanmıştır.



RUSYA'NIN KKTC'DE OFİS AÇMA KARARI

KKTC'ye açılan her ülkenin ofisinin tabii ki kıymeti vardır. Ama esas olan bunun ötesinde bir şeydir. İki devletli çözümün kabul edilmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanımız. Müzakereden kaçan onlar oluyor. Avrupa'da bunu başka türlü sunuyorlar. Biz muhataplarımıza bunu söyledik. Bütün bu bölge Akdeniz, AB'nin basiretsiz kararının bedelini ödüyor. O da Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin AB'ye alınmasıdır. Ya KKTC'yi de alacaksınız ya da bunu öteleyeceksiniz.



Türkiye'nin geldiği nokta artık iki eşit devlet şeklinde yürüyeceğidir. Başbakanlık binası yapılıyor, Rumlar bundan bile rahatsız oluyor. Bu sizi ne ilgilendiriyor? Orası Türk toprağı.