AK Parti ve muhalefet seçmeninin en çok sevdiği siyasetçiler belli oldu

ORC Araştırma Şirketi, AK Parti ve muhalefet partilerine oy veren seçmenlere ''En sevdiğiniz siyasetçi kim?'' sorusunu yöneltti. Genel başkanların dahil edilmediği ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ORC Araştırma, ''Siyaset EN'leri Raporu''nu açıkladı. Şubat ayında 41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yapılan ankette AK Parti ve muhalefet partilerine oy veren seçmenlere ''Oy verdiğiniz partide en sevdiğiniz siyasetçi kim?'' sorusu yönetildi. Araştırmaya genel başkanlar dahil edilmedi.

AK PARTİ SEÇMENİNİN EN SEVDİĞİ SİYASETÇİ: HAKAN FİDAN

ORC'nin AK Parti seçmenleriyle yaptığı ankete göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 55.1 ile birinci çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 54.6 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yüzde 28.8 ile üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

KÜRŞAD ZORLU LİSTEYE SON SIRADAN GİRDİ

Ömer Çelik, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş da ilk en beğenilen 10 siyasetçi arasında yer aldı. Son sırada İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu yer aldı.

İşte AK Parti seçmeninin en sevdiği siyasetçiler:

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: %55,1

2. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: %54,6

3. Osman Gökçek: %28,8

4. Mustafa Şen: %27,3

5. Hüseyin Yayman: %26,9

6. Ömer Çelik: %23,8

7. Süleyman Soylu: %22,7

8. Binali Yıldırım: %21,5

9. Numan Kurtulmuş: %20,1

10. Kürşad Zorlu: %19,6

MUHALEFET SEÇMENİNİN EN SEVDİĞİ SİYASETÇİ: EKREM İMAMOĞLU

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçi ise yüzde 59,6 ile Ekrem İmamoğlu oldu. Mansur Yavaş ikinci sırada, Ali Mahir Başarır ise üçüncü sırada yer aldı.

İşte muhalefet partilerine oy veren seçmenin en sevdiği siyasetçiler:

1. Ekrem İmamoğlu: %59,6

2. Mansur Yavaş: %58,1

3. Ali Mahir Başarır: %36,8

4. Deniz Yavuzyılmaz: %34,4

5. Cemal Enginyurt: %33,6

6. Veli Ağbaba: %33,5

7. Mustafa Sarıgül: %30

8. Turhan Çömez: %28,8

9. Umut Akdoğan: %26,3

10. Ömer Faruk Gergerlioğlu: %24,4

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