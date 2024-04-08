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AK Parti'de ByLock iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

AK Parti'de ByLock iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, "AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu" iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'AKP'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada,

"Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, "AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu" iddialarını yalanladı.

 

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