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AK Parti’de seçim toplantısı

AK Parti’de seçim toplantısı
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için yasal süreç resmen başladı. Partilerdeki hazırlıklar ise devam ediyor.

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin hazırlıkları sürüyor. AK Parti’de aday belirleme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 160 binden fazla AK Partili’nin katıldığı temayül yoklamasının ardından, bizzat kendisinin de katıldığı temayül yoklamalarını tamamladı.

Partide bugün aday tespit toplantısı yapılıyor.

Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Tavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le birlikte Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz eşlik ediyor.

Etiketler ak parti seçim toplantı
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