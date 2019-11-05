AK Parti'den Ilıcak ve Altan'ın tahliyesi için ilk açıklama

Ergenekon ve Balyoz davalarında FETÖ'cüler tarafından kumpasın mimarları olarak anılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine, Mehmet Altan'ın ise beraatine karar verildi. Karar kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanırken, şehit aileleri ve kumpas mağdurları da karara isyan etti.

AK Parti'den karara ilişkin ilk açıklaması ise Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemeler ne idam kararları verdi. Millet o kararları yırtıp attı, idam edileni bağrına bastı. Diğer yandan ne beraat/tahliye kararları verildi ama millet vicdanında mahkum oldu. Biliyoruz ki, ne olursa olsun millet irfanı/vicdanı FETÖ'nün filizlenmesine asla izin vermeyecektir."'

"HALİSDEMİR'İN, KANTARCI'NIN, OLÇOK'UN YÜZÜNE BAKACAK YÜZÜMÜZ OLSUN"

Her kararımızda/söylemimizde 251 şehidimizi, 2193 kahraman gazimizi hatırlamalı, FETÖnün oluşturduğu büyük toplumsal travmayı/tahribatı unutmamalı! Yarın Ömer Halisdemir'in, Halil Kantarcı'nın, Abdullah Olçok'un ve tüm kahramanlarımızın yüzüne bakabilecek temiz bir yüzümüz olsun."

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görüldü. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen duruşmada karar açıklandı.

Ahmet Altan "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi. Nazlı Ilıcak'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Delil elde edilemediğinden dolayı Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.

Nazlı Ilıcak 1197 gün sonra tahliye oldu ! İşte ilk sözleri