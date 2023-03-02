AK Parti'den Kızılay'a ilk tepki!

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Kızılay’ın Ahbap’a çadır satışı hakkında, “Keşke afet sırasında böyle bir ağır, acılı günde hiçbir satış yapmasaydı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefindeki Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

AK Partili Turan dün Meclis’te muhalefet milletvekillerinin gelen eleştirilerine yanıt verirken yarım ağızla Kızılay’ın bu satışı yapmaması gerektiğini, satışın diğer yardımları gölgelediğini savundu.

Kızılay’ın satış yapmaması durumunda eleştirileceğini iddia eden Turan, yine de satmaması gerektiğini söyledi:

“Satışa baktığımızda satsa, ‘Neden satıyor’, satmasa ‘Neden satmıyor’ denilecek. Derdiniz başka, sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil, bağcıyla. Ancak net olarak söylüyorum, keşke afet sırasında böyle bir ağır, acılı günde hiçbir satış yapmasaydı, yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim.”

Meclis’i yoruyormuş

Bu konunun Meclis’i yorduğunu savunan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Satarsan ne olur? İşte bugün olduğu gibi 4 milyon kişiye yemek veriyorsunuz üç öğün, bu konuşulmaz. Satarsan ne olur? 400 bin kişiye çadır vermişsin, bu konuşulmaz. Böyle Meclisi yoran, kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz.”