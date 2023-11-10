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AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Koltukta kim oturursa otursun...

AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Koltukta kim oturursa otursun...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." dedi.

Sosyal medya hesabından "CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş" ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır" dedi.

Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.

Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var.

Etiketler ak parti tepki chp
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