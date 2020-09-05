AK Partili belediyelerde ''tarikat'' temizliği!

Uşşaki tarikatında gerçekleşen istismar olayına sosyal medya’da cığ gibi büyüyen tepki sonrası AK Partili belediyelerde Uşşaki temizliği başladı.

AK Partili Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu yaşanan olaylardan sonra Uşşaki tarikatı ile ilgili yayınladığı,” Esenler, İstanbul… Pir Seyyid Cemalettin Uşşaki Tasavvuf Yolu Derneği’ni ziyaret ederek, dernek üyesi kardeşlerimizle sohbet ettik.” paylaşımını sildi.

Gazeteci Erk Acarer Esenler Belediyesinde yapılan Uşşaki temizliğini sosyal medya hesabından, “Esenler Belediyesi büyük çaplı ‘Uşşaki temizliği’ yapmış! @esenlerbelediye” paylaşımıyla duyurdu.

Konuyla ilgili BirGün gazetesinde bir yazı yayınlayan Erk Acarer yazısında şu ifadelere yer verdi:

Açıklama ile birlikte, sosyal medyada ‘Uşşaki temizliği’ çığ gibi büyüdü. Silinen tweetlerden biri Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’ya aitti: “Esenler, İstanbul… Pir Seyyid Cemalettin Uşşaki Tasavvuf Yolu Derneği’ni ziyaret ederek, dernek üyesi kardeşlerimizle sohbet ettik.”

TOPLUMSAL OLAYLARA HAZIRLIK!

TV kanalları ve yayınevleri de mevcut. Nurani TV, 24 saat İslami yayın ve propaganda yapıyor. TV sitesinde tarikatın amaçları da yer alıyor. Geçtiğimiz yıllara ait bir mesajda şunlar geçiyor: “Bir taraftan Bayırbucak’a, bir taraftan İslami cihada, bir taraftan da vatana, millete sahip çıkılacak inşallah.” Yine aynı sitede, “Gezi benzeri olaylara karşı hazırlıklı olacağız” deniliyor.

Tarikat, özellikle İstanbul Esenler’de sık sık organizasyonlar düzenliyordu. Türkiye’nin gündemine düşen haber sonrası, Diyanet açıklama yayımladı ve özetle “Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir” ifadelerini kullandı.

ŞEYHİN DOSTLARI

Eyüp Fatih Şağban, kâh AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkinliklerinde, kah devlet protokolünde boy gösteriyordu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu sohbet ve organizasyonların müdavimiydi. Şeyh’in arşivi oldukça geniş.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara Belediyesi eski Başkanı İ. Melih Gökçek, eski bakan ve vekiller Emrullah İşler, Yalçın Akdoğan, Bekir Bozdağ ile Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le kol kola diz dize halleri dikkat çekici.