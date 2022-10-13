AK Partili belediyeye kayyum atandı

Ruhsatsız silahla yakalanan AK Parti belediye başkanının mazbatası elinden alınınca o belediye de kayyım atandı.

Afyonkarahisar’da Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk’un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.

Sözcünün haberine göre AK Partili meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyım olarak atandı.

Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Valimiz Doç.Dr.Kübra Güran Yiğitbaşı’nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah” denildi.

Sözcü