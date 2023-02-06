  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili milletvekili de enkaz altında

AK Partili milletvekili de enkaz altında

AK Partili milletvekili de enkaz altında
Güncelleme:

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem kaydedildi.

284 kişinin hayatını kaybettiği, 2323 kişinin ise yaralandığı depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Edinilen son bilgiye göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu belirtildi. 

Etiketler Kahramanmaraş deprem enkaz enkaz altında Yakup Taş ve ailesi Yakup Taş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabus böyle başladı! Korkunç görüntüler ve ses kamerada
Hava aydınlandı, depremin yıkımı ortaya çıktı
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan acı görüntüler
Mehmetçik deprem bölgesine gönderildi
Kabus 2 dakika sürdü! Gaziantep'te deprem anı kamerada
Deprem kahininin 3 gün önceki paylaşımı olay oldu
Bir deprem de Marmara Bölgesi'nde! 4,6 ile sarsıldı
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''En az 2-3 yıl sürecek!''
Deprem kabusu sonrası bir kötü haber de hava durumundan!
Adana’da 14 katlı bina çöktü