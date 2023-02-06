AK Partili milletvekili de enkaz altında
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu açıklandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem kaydedildi.
284 kişinin hayatını kaybettiği, 2323 kişinin ise yaralandığı depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen son bilgiye göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin depremde enkaz altında olduğu belirtildi.
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