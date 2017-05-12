AK Partili vekilden Portakal'a sert yanıt

Yayında 'AK Parti milletvekili aday adayı avukat Murat Efe'nin hakim olarak atandığını' söyleyen Fatih Portakal'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fox Ana Haber’i sunan Fatih Portakal’a 'gerizekalı' diye tepki gösterdi. Portakal da Twitter hesabından Turan'a ''Gerizekalı demese iyiymiş'' yorumunda bulundu.



Fatih Portakal, ana haber bülteni sırasında 2009 yılında AK Parti Çanakkale Belediye Başkanı adayı, 2015 seçimlerinde de AK Parti milletvekili aday adayı olan Avukat Murat Efe’nin hakim olarak atandığını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fatih Portakal’ın o videosunu alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden bahsedilen kişinin halihazırda AK Parti İl Başkan Yardımcısı olduğunu belirtip, Portakal için “Gerizekalı deyince de dava açıyorlar” ifadelerini kullandı.