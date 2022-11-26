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AK Parti'nin 2023 bütçesi, komisyondan geçti

AK Parti'nin 2023 bütçesi, komisyondan geçti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık bir ay süren 2023 bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Komisyonda, cumhurbaşkanlığıyla bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından bütçe kanun teklifi maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan ‘2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ ve yedi maddeden oluşan ‘2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ de komisyonda kabul edildi.

 Teklif, 5 Aralık Pazartesi’den itibaren TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 16 Aralık’a kadar başka kanun teklifleri görüşülemeyecek. Kabul edilecek bütçe kanununun 1 Ocak 2023’ten önce Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

AA’nın haberine göre bütçenin kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Türkiye’nin daha önce tecrübe edilmemiş küresel şok karşısında, makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlayarak bu bütçenin getirildiğini’ söyledi.

Nebati, küresel ölçekte enflasyon oranlarının artmasına yol açan bir durumla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, “Bu günlerde tüm verilerimiz çok çok iyi geliyor, tek sorunlu alanımız var enflasyon. Enflasyonla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bu mücadelemize devam ederken, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

 

Etiketler 2023 bütçesi bütçe komisyon tbmm meclis
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