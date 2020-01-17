Akaryakıt deposundan kestane balı çıktı

Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, otomobilin akaryakıt deposu içerisine gizlenmiş 150 kilo kaçak bal ele geçirildi. Gürcistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Sarp Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan ülkemize giriş yapan bir otomobili durdurdu. Otomobilin şoförünün şüpheli hareketleri üzerine araç X-Ray cihazına sevk edildi.
ARAÇTA SIRADIŞI YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ
Araçta yapılan incelemelerde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine araç hangara çekilerek detaylı aramaya alındı…
AKARYAKIT DEPOSUNDAN BAL ÇIKTI
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, aracın akaryakıt deposunda ve radyatörün alt kısmındaki gizli bölmelere saklanmış kaçak ballar ele geçirildi…
150 KİLO KESTANE BALINA EL KONULDU
Operasyonda otomobilin gizli bölmelerinde ülkemize sokulmaya çalışılan 150 kilo kaçak kestane balına el konuldu. Balın piyasa değerinin 20 bin lira olduğu belirlenirken Gürcistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
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