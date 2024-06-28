Akaryakıta bir haftada ikinci çifte zam

Son olarak 25 Haziran'da zam gelen akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yeni zam geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi.

Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak.

25 Haziran Salı günü benzinin litresine 2 TL, motorinin litresine ise 1.68 TL zam gelmişti.

ÖTV zammı da yolda

Her yıl 2 kez uygulanan otomatik ÖTV zammı Temmuz ayında pompa fiyatlarına yansıyacak ve Temmuz ayı başında akaryakıta yine bir zam gelecek.

Temmuz ayı itibariyle benzin ve motorin otomatik ÖTV zammıyla birlikte 2,5 TL'ye yakın zam gelmesi bekleniyor.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

2024 otomatik ÖTV zammı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak. 2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

İşte 28 Haziran Cuma itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,26 TL

Motorin fiyatı: 43,37 TL

LPG fiyatı: 21,39 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,26 TL

Motorin fiyatı: 42,35 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,62 TL

Motorin fiyatı: 43,81 TL

LPG fiyatı: 21,32 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,08 TL

Motorin fiyatı: 44,26 TL

LPG fiyatı: 21,64 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL

Motorin fiyatı: 44,40 TL

LPG fiyatı: 21,30 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,23 TL

Motorin fiyatı: 44,36 TL

LPG fiyatı: 20,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,52 TL

Motorin fiyatı: 43,74 TL

LPG fiyatı: 21,03 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,78 TL

Motorin fiyatı: 43,90 TL

LPG fiyatı: 20,76 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,96 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,40 TL

Motorin fiyatı: 42,81 TL

LPG fiyatı: 20,34 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,21 TL

Motorin fiyatı: 43,26 TL

LPG fiyatı: 21,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,64 TL

Motorin fiyatı: 43,83 TL

LPG fiyatı: 21,19 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,62 TL

Motorin fiyatı: 44,06 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,79 TL

Motorin fiyatı: 43,91 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,04TL

Motorin fiyatı: 44,16 TL

LPG fiyatı: 21,95 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,99 TL

Motorin fiyatı: 44,11 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,39 TL

Motorin fiyatı: 44,51 TL

LPG fiyatı: 21,62 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.