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Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Bu sefer indirim yolda

Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Bu sefer indirim yolda
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Brent petrol ve dolar kurundaki geri çekilmenin ardından motorine indirim gelmesi bekleniyor. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

Brent petrol ve dolar kurundaki değişim, akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Buna göre temmuz ayının başında 87 doların üzerine kadar çıkan brent petrol, bugün sabah saatleri itibarıyla 80 dolara kadar geriledi. 

Brent petrol ve dolar kurundaki geri çekilmenin ardından sektör temsilcileri ise 25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren (00.01) motorinin litre fiyatına 1,59 TL indirim gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Beklenen indirim öncesinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 44,90 TL’ye, Ankara’da 45,68 TL’ye, İzmir’de 46,14 TL’ye satılıyor. 

Güncel fiyatlar

İstanbul'da benzin 44,88-45 TL'den motorin 44,83-44,90 TL'den satılıyor

Ankara'da benzin 45,73, motorin 45,68 TL'den satılıyor

İzmir'de benzin ve motorin 46,15 TL'den satılıyor

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturuluyor.

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