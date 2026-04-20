Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber: ABD İran krizi İndirimi iptal ettirdi!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milyonlarca araç sahibinin beklediği motorin indirimi, küresel siyasetin kurbanı oldu. ABD ile İran arasındaki ateşkesin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, Brent petrol ve motorin fiyatlarını zirveye taşıdı. Çarşamba günü yapılması planlanan 1 TL 15 kuruşluk indirim iptal edilirken, sektör temsilcilerinden "zam" uyarısı geldi.
Geçtiğimiz haftanın son günlerinde küresel enerji piyasalarında esen iyimser hava, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin sona erebileceğine dair sinyallerle yerini fırtınaya bıraktı.
Bu jeopolitik kırılmayla birlikte Türkiye'de akaryakıtta beklenen indirim de rafa kalktı.
Bu hafta itibariyle motorinin litresine Eşel Mobil Sistem kesintisi sonrası en az 1 TL 15 Kuruşluk bir indirim yansıması bekleniyordu.
Ancak Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditler ve ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanması, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyince bu indirim iptal oldu.
2025 yılı fiyatları artık hayal!
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
İşte 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.70 TL
|71.59 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.56 TL
|71.45 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|63.67 TL
|72.71 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|63.94 TL
|72.99 TL
|34.79 TL
|ADANA
|64.51 TL
|73.57 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|64.84 TL
|73.91 TL
|35.44 TL
|AFYON
|64.80 TL
|73.96 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.23 TL
|74.29 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|64.58 TL
|73.64 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.26 TL
|73.32 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|64.89 TL
|74.05 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|64.73 TL
|73.79 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|64.54 TL
|73.60 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.18 TL
|73.23 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.25 TL
|73.30 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|63.97 TL
|72.81 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.12 TL
|74.29 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.44 TL
|73.50 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|63.62 TL
|72.46 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.26 TL
|74.43 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.26 TL
|74.43 TL
|35.51 TL
|BOLU
|63.73 TL
|72.56 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|64.72 TL
|73.88 TL
|34.99 TL
|BURSA
|63.74 TL
|72.58 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.30 TL
|73.35 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|64.09 TL
|73.13 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.27 TL
|73.31 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.43 TL
|73.48 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.13 TL
|74.30 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|63.58 TL
|72.42 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|63.79 TL
|72.86 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.25 TL
|74.42 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|64.68 TL
|73.74 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|64.73 TL
|73.79 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|63.94 TL
|72.78 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|64.63 TL
|73.70 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|64.48 TL
|73.54 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.44 TL
|73.50 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.28 TL
|74.45 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.36 TL
|73.43 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.24 TL
|74.30 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|64.79 TL
|73.95 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.64 TL
|73.71 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|64.00 TL
|72.84 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|64.57 TL
|73.63 TL
|35.41 TL
|KARS
|64.74 TL
|73.80 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.37 TL
|73.41 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|64.67 TL
|73.73 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.38 TL
|73.45 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|63.97 TL
|73.01 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|63.78 TL
|72.85 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|64.03 TL
|73.07 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.12 TL
|71.96 TL
|34.19 TL
|KONYA
|64.69 TL
|73.88 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|64.60 TL
|73.47 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|64.85 TL
|73.92 TL
|35.47 TL
|MANISA
|64.02 TL
|73.07 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.16 TL
|74.33 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|64.50 TL
|73.56 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.44 TL
|73.49 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.26 TL
|74.43 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|64.57 TL
|73.63 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|64.52 TL
|73.58 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.27 TL
|73.33 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.37 TL
|73.44 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.42 TL
|73.48 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.42 TL
|72.26 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.25 TL
|73.31 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|64.83 TL
|73.90 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.15 TL
|74.32 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.31 TL
|73.37 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.26 TL
|74.43 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|64.67 TL
|73.71 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.38 TL
|72.45 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.32 TL
|73.38 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.41 TL
|73.47 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.26 TL
|74.43 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.44 TL
|73.49 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.25 TL
|74.34 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.43 TL
|72.27 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.36 TL
|73.40 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|63.93 TL
|72.77 TL
|34.95 TL
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol