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Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Akdeniz'de saat 12.55'te bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan veriye göre, saat 12:55'de büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.0 kilometre olarak açıklandı. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem akdeniz akdenizde deprem
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