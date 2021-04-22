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Akılalmaz olay! Kiraladıkları çekici ile minibüs çaldılar

Muğla’nın Datça ilçesinde üç kişi olduğu belirlenen bir grup, kiraladıkları çekici ile minibüs çalarken kameralara yansıdı.

Datça’da esnaflık yapan Onur Güney, kendisine ait minibüsünü evinin yakınındaki bir yere park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Onur Güney park ettiği yerde minibüsünü bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

ÇEKİCİYE YÜKLENEREK ÇALINDIĞI BELİRLENDİ
Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri bahse konu minibüsün bir çekiciye yüklenerek çalındığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çalıntı minibüs ile birlikte minibüsü çalanların kullandığı çekiciyi Datça’ya yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Milas ilçesinde yakaladı.

Datça ve Milas polisinin başarılı operasyonu sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken çalıntı minibüs de sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN ÇEKİCİYİ KİRALAMIŞLAR
Hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların, başka bir iş için Milas’tan Datça’ya gelen çekiciyi kiraladıkları, kendilerininmiş gibi gösterdikleri minibüsü de kiraladıkları çekiciyle çaldıkları belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor.

Etiketler çekici minibüs çalma
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