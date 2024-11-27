Alaattin Çakıcı ve Ogün Samast aynı karede

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "benim dava arkadaşımdır" dediği yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, Hrant Dink cinayetinin tetikçisi olan ve geçen yıl tahliye edilen Ogün Samast'la bir araya geldi.

T24'ün aktardığına göre, Çakıcı’nın beraberinde adamları olduğu halde Gürcistan’a geçmek amacıyla Sarp Sınır Kapısı’na geldiği belirtildi.

'YASAKLI' İSİMLER SINIRDAN DÖNDÜRDÜ

Ancak, Çakıcı’nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı’nın Gürcistan’a girmeyip geri döndüğü kaydedildi.

Çakıcı ile Samast'ın aynı masada olduğu anın fotoğrafını, Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen MHP'li Üzeyir Çakmaktaş sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Rize'den selamlar..." notuyla paylaştı.

İşte o fotoğraf: