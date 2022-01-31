Alanya'da dev kayalar yolu kapattı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Düşen kaya parçaları nedeniyle kara yolu, 5 saat trafiğe kapalı kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu etkili olan yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağmurdan dolayı Alanya-Gündoğmuş kara yolunda, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Bayır mevkisinde toprak kayması oldu. Yola düşen kaya parçaları, ulaşımı engelledi.

YOL 5 SAAT SONRA AÇILDI

Kara yolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasıyla yol, 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Bayır Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yılmaz, "Sabah kara yollarına gerekli bilgiyi verdik, ekipler hemen müdahale etti ve yol açıldı. Yol trafiğe tamamen kapalı değildi, sadece büyük araçlar geçemiyordu. Şu an herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

DHA