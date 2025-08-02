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  3. Alevlerin arasında karnını doyuran ormancılardan bu görüntüleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı

Alevlerin arasında karnını doyuran ormancılardan bu görüntüleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı

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Orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Bursa'ya giden ve alevlerin arasında karınlarını doyuran Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, her akşam yemeğinden sonra yaptıkları dua duygusal anlar yaşattı.

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına destek için giden Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanı korumak için mücadele ederken alevlerin arasında karınlarını doyuruyor. Son olarak Bursa ilindeki orman yangınına görevli giden Denizli ekibin, her akşam yemeğinden sonra yaptığı dua dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Denizlili ormancıların, alevlerle mücadele ederken verdikleri yemek molasında yaptıkları, "Ya Rabbi, bizim soframıza Halil İbrahim bereketi ver. Ölmüşlerimize rahmet, bakide kalanlara selamet ver. Ormanlarımız yanıyor, yangınları söndürmek için bu arkadaşlar mücadele veriyor; bunlara güç kuvvet ver yarabbi. Rahmetini bizden esirgeme yarabbi. Bol yağışlar nasip et ki, ormanlarımızdaki yangınlar sönsün" şeklindeki dua, verilen mücadelenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Fedakar ormancıların, sosyal medyada "Rabbim dualarını kabul etsin" etiketiyle paylaşılan duası, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

İHA

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Etiketler itfaiye erleri akşam yemeği orman yangını yangın dua yemek duası
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