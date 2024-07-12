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Alkole bir zam daha: Şarap fiyatları da zamlandı

Alkole bir zam daha: Şarap fiyatları da zamlandı
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TÜİK’in açıkladığı verilerle ÖTV miktarının artmasının ardından, sigara ve alkol ürünlerinde başlayan zam yağmuru bugün de sürüyor. Bir şarap grubuna daha zamlı ÖTV'nn zammı geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından alkollü içki ve sigaraya yansıtılan özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı geçtiğimiz hafta yükseltildi.

Vergide yaşanan artışın ardından, alkol ve sigara ürünlerinde başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Birçok alkol ve sigara grubu yeni fiyat tarifesini açıklarken, son zam da Biricik grubuna ait şaraplara geldi.

Fiyatların yüzde 20 oranında zamlandığını belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni listeyi X hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Dündar paylaştığı fiyat listesi şu şekilde:

TÜİK’in açıkladığı verilerle ÖTV miktarının artmasının ardından, sigara ve alkol ürünlerinde başlayan zam yağmuru bugün de sürüyor. Bir şarap grubuna daha zamlı ÖTV'nn zammı geldi.

Etiketler alkol içki şarap şaraba zam alkole zam
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