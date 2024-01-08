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Alman fubolunun efsanesi hayatını kaybetti

Alman fubolunun efsanesi hayatını kaybetti
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Kaiser lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. 78 yaşında hayata gözlerini yuman Beckenbauer, kariyerinde birçok başarıya imza attı.

UEFA'nın Franz Beckenbauer'a veda mesajında, "Eşsiz çok yönlülüğü, savunma ve orta saha arasındaki zarif geçişleri, kusursuz top kontrolü ve ileri görüşlü oyun tarzıyla futbolun oynanma şeklini yeniden şekillendirdi. Beckenbauer'in futbolun tüm zamanlarının en iyilerinden biri olduğu mirası, tartışılmazdır." ifadeleri yer aldı.

2 kez Altın Top ödülünün de sahibi olan Alman futbolcu, milli takımla dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı.

Etiketler alman futbol Beckenbauer
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