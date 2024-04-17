Altın uçuşta... Dolar ve Euro zirveye yapıştı

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken, değerli metallerdeki yükseliş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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Bayram tatili haftasından ortadoğudaki İsrail - İran gerilimiyle çıkan piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seyri devam ediyor.

Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz Türk Lirası karşısında rekor seviyede yatay seyirde seyretmeye devam ederken, altın, gümüş ve brent petroldeki yükseliş tüm hızıyla sürüyor.

TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, Nisan ayının ilk haftasında ise yüzde 1.4 değer kazandı. Eylül 2023'ten beri dolar TL'de nadir görülen aşağı yönlü hareketler haricinde hemen her gün sınırlı bir yükseliş yaşandı.

Son dönemde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde.

Kur bu sabah 32.5 civarında tarihi zirveye yakın güne başladı. TL, dolar karşısında Mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, istisnalar haricinde Eylül 2023'ten beri her gün dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı yaşıyor. Euro TL ise 34.57 bandında işlem görüyor.

İşlemciler TL'nin kademeli değer kaybının yılsonuna doğru dolar/TL'yi 40 seviyesine yaklaştıracak şekilde devam edeceği görüşünde.

TL ilk çeyrekte dolar karşısında yüzde 9 değer kaybederken, aynı dönemde TÜFE yüzde 15 civarında arttı. TL'nin dolar karşısında enflasyon farkından daha az değer kaybetmesi, reel değer kazancı anlamına geliyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından "memnun" olduğu mesajı veriyor.

İlk çeyrekte net rezervler yaklaşık 25 milyar dolar azalırken, yerel seçimin tamamlanması ve bundan bir hafta önceki sürpriz faiz artışı ile rezerv kaybı önce durdu ardından artış başladı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,56 TL'den başlayan Dolar 32,52 TL'den,

34,63 TL'den başlayan Euro 34,54 TL'den,

40,55 TL'den başlayan Sterlin 40,46 TL'den,

21,09 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,08 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,49 TL'den, Euro 34,63 TL'den, Sterlin 40,53 TL'den, Japon Yeni ise 21,04 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 381 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 376 Dolar'dan,

2 bin 492 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 484 TL'den,

4 bin 249 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 249 TL'den,

17 bin 501 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 501 TL'den,

29,53 TL'den başlayan Gümüş ise 29,56 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 375 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 478 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 240 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 429 TL'den, Gümüş ise 29,56 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Güne 64 bin 181 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 824 Dolar'dan,

3 bin 110 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 85 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 89,03 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 88,99 Dolar'dan işlem görüyor.