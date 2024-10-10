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Altında ibre yukarı döndü, Dolar ve Euro zirvede

Altında ibre yukarı döndü, Dolar ve Euro zirvede
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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası'nın hem dövize, hem de değerli metallere karşı değer kaybı devam ediyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, banka yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği bildirildi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililerin ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesinden yana olduğu aktarıldı. Fed'in tutanaklarında, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Fed’in 4 yıl aranın ardından faizleri 50 baz puan indirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklarda ise "neredeyse tüm yetkililerin enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirttiği" aktarılmıştı.

İşte piyasalardaki son durum

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,24 TL'den başlayan Dolar 34,20 TL'den, 

37,58 TL'den başlayan Euro 37,53 TL'den, 

44,90 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,84 TL'den

23,04 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,05 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 614 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 621 Dolar'dan, 

2 bin 877 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 875 TL'den, 

4 bin 929 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 924 TL'den, 

19 bin 659 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 250 TL'den, 

33,57 TL'den başlayan Gümüş ise 33,69 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Güne 61 bin 42 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 834 Dolar'dan, 

2 bin 404 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 385 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Güne 76,91 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,27 Dolar'dan işlem görüyor. 

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