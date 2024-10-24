Altında rekor üstüne rekor geliyor, Dolar ve Euro zirvede...

Piyasalar yeni güne de yine yeni bir zirveyle başladı. Başta Dolar, Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri aynen devam ederken, Altın ve gümüş ise her gün yeni bir rekora imzasını atıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye dün başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısıyla sarsılmıştı. 5 evladımızın şehit düştüğü hain saldırıda 22'de yaralımız var.

Kanlı saldırıda teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin yüreğine yas düşüren hain saldırının ardından piyasalardaki gergin seyir de devam ediyor.

Piyasalarda yabancı para birimleri TL karşısındaki rekor seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor. Ancak hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında ise her gün yeni bir rekor seviyesi geliyor.

Altın fiyatlarının yükselişinin arkasında başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi ve Orta Doğu'da her geçen gün yeni bir cephe açılan savaş yer alıyor.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,29 TL'den, Euro 36,29 TL'den, İngiliz Sterlini 44,44 TL'den, Japon Yeni ise 22,44 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,29 TL'den, Euro 36,29 TL'den, İngiliz Sterlini 44,44 TL'den, Japon Yeni ise 22,44 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 728 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 4 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 132 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 126 TL'den, Gümüş ise 37,39 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 750 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 30 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 137 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 135 TL'den, Gümüş ise 38,07 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Bitcoin 67 bin 444 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 555 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 75,50 Dolar'dan işlem görüyor.