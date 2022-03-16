''Anayasayı değiştirin'' çağrısı: Devletin dini İslam’dır’ ilk maddesi eklenmelidir

Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiğini ve Anayasa’ya “devletin dini İslamdır” ilk maddesinin yazılmasını söyledi.

İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, yeni bir açıklama yaptı.

18 Mart’ta 81 ildeki tüm camilerde fiili dua ve basın açıklamasına davette bulunan Çevik, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiğini ve Anayasa’ya “devletin dini İslamdır” ilk maddesinin yazılmasını söyledi.

“İŞE IMF'Yİ KOVARAK BAŞLADIK, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İPTALİYLE DEVAM ETTİRİLDİ”

Çevik, açıklamasında şunları kaydetti:

“İşe IMF'yi kovarak başladık, İstanbul Sözleşmesi iptaliyle devam ettirildi. İnşaallah DSÖ, NATO vb emperyalist işgalci kuruluşlara ve kurumlarına defol diyerek devam etmeliyiz. Sömürge ülkelerinde uygulanan FULBRİGHT Sözleşmesini de çöpe atarak, eğiterek çocuklarımızı gençlerimizi mankurtlaşmaktan kurtarmalıyız.

Bu minvalde fıtrata, hukuka inancımıza aykırı olmayan önce adalet ve önce insan şiarıyla adil bir anayasa ve bin yıllık devletin kuruluş felsefesinde yazdığı ve uygulandığı gibi “devletin dini İslam’dır” ilk maddesiyle yerli milli anayasa yapılmalıdır. Konuyla ilgili can, akıl, nesil, din, mal emniyeti öncelikle Adil Bir Anayasa Adil Bir Dünya mümkün.

18 Mart Cuma günü 81 ilde tüm camilerde fiili dua basın açıklamasına davet ediyoruz.

İstanbul ile beraber Türkiye ve insanlık işgalden kurtulmalıdır!”