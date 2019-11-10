Anıtkabir'deki törende ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde Anıtkabir’de yapılan anma töreninde bir grup tarafından ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atıldı. CHP Milletvekili Murat Emir, sloganlara tepki göstererek, "Yas ve saygı mekanı olması gereken Anıtkabir’de bile saygısızlık yapanlara en güzel cevabı bugün Ata’sına koşan milyonlar verecek" dedi.

Anka Haber Ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde alana kurulmuş bariyerler arkasındaki bir grubun AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismiyle slogan attığı görülüyor.

Atılan sloganları Twitter hesabından eleştiren CHP'li Emir, "Bugün sabah Anıtkabir’e vatandaşlar alınmazken, alana özellikle yerleştirilmiş gruplara “Recep Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan attırıldı. Yas ve saygı mekanı olması gereken Anıtkabir’de bile saygısızlık yapanlara en güzel cevabı bugün Ata’sına koşan milyonlar verecek" ifadelerini kullandı.