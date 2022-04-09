  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da akaryakıt istasyonlarına operasyon: Düzenek ortaya çıkarıldı

Ankara'da akaryakıt istasyonlarına operasyon: Düzenek ortaya çıkarıldı

Ankara'da akaryakıt istasyonlarına operasyon: Düzenek ortaya çıkarıldı

Ankara'da 3 akaryakıt istasyonunda düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ankara'da 3 akaryakıt istasyona operasyon gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, akaryakıt kaçakçılığı yönünden riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışmalar neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Dairesi ekiplerinin katılımıyla, 3 akaryakıt istasyonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda söz konusu istasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.

Anılan düzenekle istenildiğinde akaryakıtın kayıt dışı satıldığı, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilerek ekiplerin denetimi esnasında istasyonun yasal çalışıyor izlenimi verildiği belirlendi.

Tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı.​​

AA

Etiketler ankara akaryakıt operasyonu düzenek kaçak satış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MetroPOLL'ün son anketinden ''kriz mriz yok'' diyenlere soğuk duş etkisi
İktidarın müteahhitlere kıyak düzenlemesi Meclis'ten geçti
Donmuş pizza 2 çocuğun ölümüne sebep oldu
Rusya Ankara'ya yerli İHA'ları sordu, Ankara'nın yanıtı olay oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye “yok artık” dedirten itiraf...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızından yine kızından rol çaldı
Müge Anlı'da yine olay var! Önce tokat attı, sonra bayıldı
AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek''
Kaçak Afganlar böyle gönderildi... Darısı Suriyelilerin başına!
Çalılıkların içinde buldukları 1985 model efsaneyi baştan yarattılar