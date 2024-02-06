  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Güncelleme:

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

DHA

Etiketler fetö kara kuvvetleri komutanlığı soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de nüfusu en az olan iller belli oldu Türkiye'de nüfusu en az olan iller belli oldu Emekliye zam farkı ödemeleri başladı Emekliye zam farkı ödemeleri başladı Kadınların siparişlerin ürünlerin paketlerine saldırı Kadınların siparişlerin ürünlerin paketlerine saldırı Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor Dolar, Euro ve altın yükselişine devam ediyor Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı FAST ödemelerinde yeni dönem başladı FAST ödemelerinde yeni dönem başladı Depremde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş Depremde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş Belediye başkan adayı 19 yaşındaki kıza cinsel saldırıdan tutuklandı Belediye başkan adayı 19 yaşındaki kıza cinsel saldırıdan tutuklandı