Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ihraç edilmiş, 11'i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DHA