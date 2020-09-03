Ankara'da içme suyuna akan Mera Çayı'na ''kimyasal atık'' döküldü!

Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı barajına akan Mera Çayı'nda, yoğun koku ve kirlilik gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Jandarma ve ASKİ ekipleri, çayın 300 metrelik bölümünde, kimyasal atık tespit etti. Bunun üzerine yapılan ilk incelemelerde, çevrede kirliliğe yol açan atığın madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıklar olduğu belirlendi. Ayrıca sudaki bazı balık ve yengeçlerin öldüğü görüldü. ASKİ'ye bağlı 70 kişilik ekip, iş makinaları ve vidanjörlerle çayda temizleme çalışması başlattı. Ekipler, sudan numune alarak çalışma başlattı .

'MERA ÇAYI'NA TEHLİKELİ KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'

Olay yerindeki çalışmaları takip eden ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Bozoğlu, "Bir atık yağ ya da madeni yağ geri kazanım firmasının, tehlikeli kimyasal atıklarının Mera Çayı'na boşaltıldığını gördük. Yoğun bir şekilde koku kirliliğinin yanında aynı zamanda balık ve yengeç ölümlerinin de olduğunu gördük. Kurtboğazı'nı besleyen derelerimizden bir tanesine tehlikeli kimyasal atık döküldüğünü tespit ettik. Ancak derede bulunan setlerinde yardımıyla bu tehlikeli kimyasal atıkların Kurtboğazı'na gitmesi bizimde erken müdahalemiz sonucunda engellenmiş oldu. Atığın Kurtboğazı'na gitmesini engellemek için ilk etapta vidanjörlerimizle çektik ve şu anda da çekim işlemlerine devam ediyoruz. Şu anda Tuzla bölgesinden de uzman ekiplerimiz geliyor. Bu ekiplerle beraber var olan kirliliği azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

'KİRLİLİĞİ YARATAN KİŞİLERİ TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bozoğlu, ihbarı aldıktan sonra ASKİ ekipleri olarak bir kriz masası kurduklarını söyleyerek, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle birlikte olayı değerlendirdiklerini anımsattı. Kirliliği yaratan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bozoğlu, "Öncelikle buradaki kirliliği yaratan kişi ve kurumların tespit edilmesi gerekiyor. Numuneleri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte aldık. Parmak izi analiziyle birlikte kimin yaptığını tespit etmeye çalışacağız. Tespitten sonra Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu üzerinden çalışma yapılacak. Ankara'nın içme suyuna kast eden insanlara karşı bizde hukuki süreçlerde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

'KURTBOĞAZI'NA KARIŞMIŞ BİR KİRLİLİK YOK'

Kurtboğazı'na kimyasal atık karışmadığını ifade eden Bozoğlu, "Şu an net bir şekilde söyleyebiliriz ki, Kurtboğazı'na karışmış bir kirlilik yok. İvedik arıtma tesisimize gelen suları biz anlık olarak analiz ediyoruz. Kirliliğin ihbarından itibaren bütün verileri incelediğimizde herhangi bir kirliliğin bulaşmadığını raporladık. Erken müdahale yapılmasaydı risk vardı ama müdahalemizle meseleyi durdurmuş olduk. Bundan sonra bu kirliliği buradan alıyoruz, aynı zamanda toprak kirliliği de var, o kirliliği de araçlarımızla bertaraf tesislerine taşıyoruz. Bundan sonrası içinde buranın rehabilite edilme çalışmalarına başlayacağız. Burada bir biyolojik kirlilikte oluşmuş durumda, bununda takibine devam edeceğiz." diye konuştu.



'SUYUN TEMİZLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELENECEK DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyla alakalı bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların Mera Çayı'na döküldüğü belirlenmiştir. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapılmıştır. İvedik içme suyu arıtma tesisimizde toplam organik karbonu gören ve online olarak ölçüm yapan sistem mevcuttur. Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir. Dolayısıyla şu anda Ankara'nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı