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Ankara'da özel halk otobüslerinde öğrenci ve 65 yaş üstü indirimi kaldırıldı

Ankara'da özel halk otobüslerinde öğrenci ve 65 yaş üstü indirimi kaldırıldı
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Ankara'da özel halk otobüsleri 1 Şubat’tan itibaren ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartlarıyla seyahat eden yolculara hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Ankara’da özel halk otobüsçüleri (ÖHO), ücretsiz ve indirimli bilet uygulamalarıyla ilgili gelir desteği sağlanmadığı gerekçesiyle 20 Ocak 2025'te kontak kapatma kararı aldı. ÖHO’lar, 1 Şubat’tan itibaren, ücretsiz, öğrenci abonman ve indirimli tarifelerle yolculuk yapan kişilere hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvurularda, özel halk otobüslerine yönelik gelir desteği ödemelerinin yapılacağı yönünde bir karar alınamamıştı. Özel halk otobüsçüleri, SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediye gelirlerinde yapılan kesintilerin, kendilerine yönelik desteklerin sonlanmasına yol açtığını belirtiyor.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için yapılan gelir desteklerinin, otobüslerin işletme maliyetlerini karşılamadığını ve esnaflar üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade ettiler.

1 Şubat 2025’ten itibaren sadece tam bilet ücreti ödeyen yolcuların özel halk otobüslerinden faydalanabileceği duyurulurken, ücretsiz, öğrenci abonman ve indirimli tarife sahip yolculara, kamu araçlarını kullanmaları önerildi. Bu adım, ekonomik zorluklarla karşılaşan otobüs işletmelerinin hizmetlerini sürdürebilmesi amacıyla alındı.

Ankara'da toplu taşıma alanındaki bu değişiklik, halkın ulaşım ihtiyaçları konusunda yeni bir dönemi işaret ederken, otobüsçüler, kamu araçlarının daha uygun fiyatlarla ulaşım imkânı sunduğuna dikkat çekiyor.

 

Etiketler ankara öho özel halk otobüsü indirimli ulaşım ücretsiz ulaşım 65 yaş üstü öğrenci indirimi
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