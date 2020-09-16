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  3. 16 Eylül 2020 10:40

Ankara'da Rusya ile İdlib toplantısı

Milli savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin bugün İdlib’deki son durumu ele almak üzere bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu.

Ankara'da Rusya ile İdlib toplantısı
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Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bir araya gelecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durum ele alınacak.

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