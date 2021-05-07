Ankara'dan yeni F-35 adımı!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizi ile ilgili olarak "Çözüm için diyalog süreci başlayacak. Süreç hukuk temelli bir yaklaşımla olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir." dedi.

''HUKUKİ ZEMİNİ YOK''

Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur” ifadelerini kullandı.

F-35'TE YENİ DÖNEM

İsmail Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" dedi.