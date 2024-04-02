Antalya'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahla yaralanan bir kişinin, hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir pakta Cihan Akın G. (34), bilinmeyen bir nedenle İ.S. (33) tarafından tabancayla vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan İ.S. ise polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.