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  3. 13 Kasım 2018 17:40

Antalya'da yasak aşk cinayeti !

Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği kişiyi öldüren daha sonra öldürdüğü kişinin kuzenini rehin alıp kaçıran zanlı yakalandı.

Antalya'da yasak aşk cinayeti !
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Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin teyzesinin oğlunu rehin alıp kaçıran zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinde, "Pişmanım 3 çocuğuma üzülüyorum" dedi. 

Antalya’da eşi E.G. ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği İlkay Polat Sağır’ı (32) kalbinden vurarak öldürdükten sonra Sağır’ın teyzesinin oğlu Y.E.B.’yi rehin alıp araçla kaçıran Cihan G. (35) Burdur yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 

Cinayeti anlatan Cihan G. "İlkay’ın eşim E.G.G. ile ilişkisini olduğunu tahmin ediyordum. Eve çağırdım. Teyzesinin oğlu Y.E.B. ile birlikte Kepez Barış Mahallesi'ndeki evime geldiler. Evde tartıştıktan sonra İlkay Polat’ı vurdum. Y.E.B.’yi silah ile otomobile bindirip kaçırdım. Yolda polise yakalandım. Pişmanım 3 çocuğum için çok üzülüyorum" dedi. 

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Cihan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaçma anı kamerada 

Cihan G, Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki evine çağırdığı İlkay Polat Sağır'ı tabancayla vurarak öldürmüştü. 

Öte yandan İlkay Polat Sağır'ın teyzesinin oğlunun evden koşarak aracına gelmesi, arkasından eli silahlı Cihan G.'nin gelmesi ve araçtaki kişiyi rehin alması kameralara yansıdı. 

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