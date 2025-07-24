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Orman yangınları için ''Hükümet bilinçli yakıyor'' paylaşımına gözaltı

Orman yangınları için ''Hükümet bilinçli yakıyor'' paylaşımına gözaltı
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Sakarya'da 5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medyadan, "Geyve'nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar" şeklinde paylaşım yapan Yeniden Refah Partili isim gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını 5’inci gününde de devam ediyor.

Yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geyve Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi H.G., "Geyve'nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar. İklim kanununu meclisten geçirdiler, gizli maddelerini hayata geçiriyorlar. Halkımız cahil değil artık göz var nizam var. Yazık günah, yaktığınız yangınlarda yanasınız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla H.G. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Meclis Üyesi H.G.'ün, ilk paylaşımını silerek yerine yeni bir paylaşım yaptığı görüldü.

Diğer paylaşımında H.G.'ün, "Geyve’nin Doğançay, Kozan, Bayat köylerinin yanı sıra Ferizli’de ve Osmaneli’de ormanlar yanıyor. Bu yangınlar bilinçli değilse ben bir şey bilmiyorum. Aynı anda nasıl olabilir. İklim kanunu hayata geçiriliyor. Yakanların Allah belasını versin" yazdığı görüldü.

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla H.G. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Meclis Üyesi H.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

İHA

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Etiketler orman yangını yrp yeniden refah partisi meclis üyesi yrp'li meclis üyesi gözaltı
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