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Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında bu akşam oynanacak FTA Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında bu akşam oynanacak FTA Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Koray Gençerler görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor’a konuk olacak.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Sağlam’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

 Maçın dördünü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Mücadelede VAR Hakemi olarak Koray Gençerler görev alacak.

Gençerler’e, AVAR olarak Özgür Yankaya eşlik edecek.

Etiketler antalyaspor fenerbahçe
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